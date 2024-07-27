نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من لطيفة على تصدر ألبومها الجديد منصة إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها بتصدر ألبومها الجديد " مفيش ممنوع"، عبر منصة أكس وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".



كتبت لطيفة:'أنا فرحانة ومبسوطة وبشكر ربنا لأن لاول مرة في حياتي ادخل الترند على منصة أكس

تصدرت تريند X في عدد من الدول العربية منها السعودية ومصر وتونس، نظرا لما حققه ألبوم "مفيش ممنوع" من نجاح ومردود جماهيري كبير منذ طرحه وحتى اليوم، إذ تخطت أغاني الألبوم حتى الأن ما يزيد عن 30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الجدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" يتضمن 10 أغاني متنوعة، صورتهم لطيفة بالكامل بطريقة الفيديو كليب، منهم 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.