الارشيف / فن ومشاهير

استجابة للجمهور.. تامر حسني يفتتح حفل العلمين بعرض مميز لـ "كل يوم أحبه تاني"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم -  


استجاب تامر حسني لمطب جماهيريه الذي طلب منه قبل حفل العلمين أن يعيد إحياء الأغاني القديمة مرة أخرى ويقوم بغناءها في الحفلات وبالفعل استجاب تامر لذلك، وافتتح مهرجان العلمين لدورته الثانية بأغنية "كل يوم أحبه تاني" بعرض استعراضي مميز شهد تفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

390e3e44bd.jpg


تفاصيل مهرجان العلمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان


آخر أعمال تامر حسني


يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية  لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.

aef1e66683.jpg

 

 

كلمات أغنية معلمين


ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي

ده في جز وزمزقة

ده في بص وبحلقة

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير بقى

يا ساتر مش كده

دي خلاص بانت كده

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير كده.. مين ها

مش سامعين صوتكوا ليه

هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه

ما تعلو الطبلة شوية

كده ولعت ولا إيه

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا