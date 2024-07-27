رانيا يوسف تروج لدورها في مسلسل " عمر أفندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - https://www.instagram.com/p/C95wWqgooUE/?igsh=dnV6dDAyYjZvenZp

روجت النجمة رانيا يوسف لمسلسل " عمر أفندي" من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "

كتبت معلقة ':' مبسوطة اني هستقبلكم في بنسيون دلال قريبا على منصة شاهد".

تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "السرداب"، حيث انتهى صناع المسلسل، من تصوير مشاهدهم في العمل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويعكف الصناع حاليًا على الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للعمل استعدادًا لعرضه في أولى أيام شهر أغسطس

وتدور أحداث مسلسل السرداب في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.