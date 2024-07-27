نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرغم من عدم طرحها..تامر حسني يختتم حفل مهرجان العلمين بـ أغنية "يانهار أبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتحمس جمهور تامر حسني لطرح أغنية "يانهار أبيض" والذي لم يتم طرحها حتى الآن ولم يتحدد موعد طرحها بعد، وبالرغم من ذلك اختتم نجم الجيل تامر حسني حفل مهرجان العلمين لدورته الثانية بهذه الأغنية وسط هتافات كثيرة وتفاعل مع الجمهور.



موعد طرح أغنية “يا نهار أبيض ” لـ تامر حسني

أما عن أغنية "يانهار أبيض" الذي يتعاون بها مع نجم الجيل تامر حسني، وهى الأغنية الذي ينتظرها الجمهور منذ طرح مقطع صغير منها على السوشيال ميديا وهو ما يجعلهم يتساءلون عن موعد طرحها، كشفت أحمد المالكي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني أن موعد طرح الأغنية خلال فترة الصيف الحالية مؤكدًا إن موعد طرحها قريبًا.



تفاصيل مهرجان العلمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30

من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي