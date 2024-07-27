نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. وائل كفوري يحيي أحدث حفلاته الغنائية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم السبت الموافق 27 يوليو، في لبنان، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.



أحدث أعمال وائل كفوري



ومن ناحية اخري، ويتعاون وائل كفوري فى أغنية “ حلو الحب ” مع الشاعر منير بو عساف والملحن هشام بولس، من إنتاج موسيقي داني حلو، ومكس وماستر رالف سليمان.

كلمات أغنية حلو الحب لـ وائل كفوري





وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: بعدا الدّني بتجيب عشّاق الوفى، وما خلصت اللّهفة بقلوب العاشقين، والحب بين الناس بعدو ما اختفى، وبعدو القلب بيدق وبينبض حنين، حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين، ويخليهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين، يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرويفرقهن بُعد، ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين.



آخر أعمال وائل كفوري



وكان آخر أعمال الفنان وائل كفوري هو كليباته الغنائية بعنوان “لآخر دقة” وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound، وايضا طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين، اغنية البنت القوية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر الصباغ