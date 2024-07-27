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بحضور جماهيري كبير.. أمسية استثنائية لعشاق الفن الأصيل مع أعز الناس بمهرجان الأوبرا الصيفي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور جماهيري كبير.. أمسية استثنائية لعشاق الفن الأصيل مع أعز الناس بمهرجان الأوبرا الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أبدعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في إسعاد  جمهورها ضمن فعاليات مهرجانها الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف بحفل غنائي مميز تألقت خلاله فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو ماجد سرور بباقة من أجمل الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها "بحلف بسماها، أي والله، عمري ما دقت الحب، أعز الناس، ابنى حبيبي، رمش عينه، كعب الغزال، الليلة يا سمرا، بحلم بيك، سهر الليالي، طاير يا هوا، كان في فراشة، يهديك يرضيك وزي ما هي حبها. 

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تفاصيل الحفل 


ووسط تفاعل وحضور جماهيرى كبير   مثلت فقرات الحفل فرصة استثنائية لإستمتاع عشاق الفن الأصيل بروائع غنائية تحمل بين طياتها ذكريات الماضي ونبض الحاضر  بأسلوب عصري فريد.

فرقة أعز الناس


يذكر أن فرقة أعز الناس تقدم ألوان غنائية منوعة مع مواكبة العصر في التوزيع الموسيقي على الآلآت الموسيقية المختلفة وقد نشأت وتأسست على يد مديرها الفني الدكتور سامح عبد العزيز عام ١٩٩٨ وتكونت من عدد من الدارسين الطلبة والطالبات بكورال جامعة عين شمس ثم تولى قيادتها الدكتور ماجد سرور الذي ساعد على تحقيق أهداف الفرقة الرامية لإعادة وإحياء رونق التراث الغنائي وخلق عدد من الأصوات المتميزة التي تؤدي أعمال عمالقة الفن أمثال أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وردة، شادية وفيروز  وغيرهم ووضعهم على طريق النجاح والشهرة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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