الموسيقار أحمد الجبالي يضع الهوية الموسيقية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الموسيقار أحمد الجبالي من وضع الهوية الموسيقية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب بمؤلف موسيقي أطلق عليه اسم "إشارة مرور".



وقال "الجبالي" في بيان صحفي له: أنه انتهي منذ ساعات من تسجيل المقطوعة الموسيقية داخل الإستوديو الخاص به وأن عنوانها يعبر عن الفرص التي يمنحها المهرجان لشباب المبدعين في مجال السينما وإنطلاقهم إلى عالم أوسع وأشمل من صناعة الأفلام.



وعبر عن سعادته بإختياره لوضع الهوية الموسيقية لمهرجان واعد مثل الغردقة وشدد على أنه يعد نافذة مهمة يطل الشباب من خلالها على أحدث إنتاجات صناع السينما في العالم.



السيناريست محمد الباسوسي

من جانبه توجه السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان بالشكر للموسيقار أحمد الجبالي لوضعه الهوية الموسيقية وإهدائها للمهرجان وقال: أن المهرجان سيبدأ في إذاعة المؤلف الموسيقي وعرضه خلال الساعات القليلة المقبلة ضمن حملات المهرجان في الإعلان عن تفاصيل دورته الثانية المقرر لها الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 بمدينة الغردقة وفي الربط بين فقرات حفلي الإفتتاح والختام.

سبب إختيار إدارة المهرجان للموسيقار أحمد الجبالي



وذكر أن إختيار إدارة المهرجان للموسيقار أحمد الجبالي لوضع الهوية الموسيقية للمهرجان كونه واحدًا من كبار الموسيقيين في مصر كما أنه من أكثر الداعمين للمواهب الشابة وخرجت علي يديه ومن خلال فرقته الموسيقية جبالي شو أصوات وملحنين وشعراء إحتلوا مكانة مميزة في خارطة الموسيقي والغناء العربي وشريكا في نجاح واحد من أهم برامج إكتشاف المواهب الغنائية في العالم العربي وهو برنامج STAR MAKER "سمعنا صوتك".

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.