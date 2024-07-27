عمر كمال مع سالي عبد السلام في سهرة خاصة على القناة الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - ‏تستضيف الإعلامية سالي عبد السلام الفنان عمر كمال في سهرة خاصة من مدينة العلمين الجديدة يوم غد الأحد على شاشة القناة الأولى.

تفاصيل الحلقة

‏يدلي مطرب المهرجانات عمر كمال باعترافات وكواليس لأول مرة حول رحلة صعوده بداية من نشأته في مدينة السويس ومرورًا بعمله في أعمال بسيطة حتى حقق الشهرة، ويكشف أسرار خلافاته مع منافسيه ومدى رضا أمه عن طبيعة عمله.

سهرات خاصة على القناة الأولى

‏وتعرض القناة الأولى الأحد من كل أسبوع طوال فترة مهرجان العلمين عدة سهرات خاصة تستضيف فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن في حوارات حصرية عن حياتهم الفنية والشخصية.