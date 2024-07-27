نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. سحر رامي تكشف عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة قناة الحياة يستضيف خلالها الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سحر رامي والتي تكشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياتها الخاصة والمهنية ومنها تخرجها من معهد الباليه، وعملها بالإعلانات، والمسرحيات التي قدمتها وأبرز الأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمتها.

سحر رامي تتحدث عن كواليس مشوارها الفني

كما تتحدث سحر رامي عن أسباب انسحابها من مسرحية الزعيم وأبرز الذكريات مع الأستاذ فؤاد المهندس من خلال مسرحية "قسمتي " وسعيد صالح بمسرحية " كعبلون " وفوازير فطوطة مع الراحل سمير غانم.



كما تتحدث سحر رامي عن علاقتها بشقيقتها علا رامي ووالدها الفنان نهاد رامي، وماذا تعلمت منه وزوجها الفنان الراحل حسين الامام والعلاقة الرائعة بينهما ولحظات الوداع ووفاته في حضنها، وهل قامت بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها مدى الحياة ولم تتزوج بسبب وفاة حسين الإمام.

آخر أعمال سحر رامي

كما تكشف عن آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها وهي مسلسل رحيم وابتعادها عن المشاركة في أي أعمال فنية أخرى وأسباب ذلك، يذاع "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.