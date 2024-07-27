الموسيقار راجح داوود: المهرجانات موسيقى العصر ونوع من التمرد على السائد

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الموسيقار راجح داوود، أنه يهوى سماع ألوان مختلفة من الموسيقى منها:الموسيقى الكلاسيكية، والموسيقى العربية، وبعض من موسيقى المهرجانات.

تصريحات راجح داوود

وأضاف راجح داوود، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عى قناة صدى البلد، قائلًا: «موسيقى المهرجانات فيها حاجات دمها خفيف بحبها، كل واحد عنده منهج خاص وجمال خاص، والمهرجانات ده اسم إعلامي، الإعلام اللي سمى النوع ده من الموسيقى؛ لإنها موسيقى العصر الحالي، ونوع من التمرد على السائد».

وتابع راجح داوود قائلًا:«دائمًا في الفنون كل فترة يحصل تمرد، مثل أحمد عدوية لما ظهر كان نوع من التمرد على عبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد والجيل ده، وفترة التسعينات لما ظهرت أغنية لولاكي كانت نوع من التمرد على الأغاني الموجودة، ودائمًا عشان يحصل تطور لازم يحصل تمرد، والمرحلة دي ممكن يبقى فيها حاجات كتيرة وحشة بتتعمل لأن جيل جديد بيحاول يكتشف، وتتصفى ويتبقى حاجات كويسة يتبني عليها حاجات آخرى وهكذا كل 15 سنة بيحصل زي إعادة تدوير».

الموسيقار راجح داوود: أغاني الراب قديمة موجودة من 20 سنة

وأشار الموسيقار راجح داوود، إلى أن أغاني الراب موجودة منذ أكثر من 20 سنة، قائلًا: «أغاني الراب قديمة موجودة من 20 سنة، لكن اللي بنقول عليه مهرجانات هو موجود شبيه له وموجود له معارضة من الأجيال المحافظة».

