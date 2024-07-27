نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نجلاء بدر تنتهي من تصوير مسلسل "أزمة ثقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصل الفنانة نجلاء بدر عن الإنتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أزمة ثقة"، والذي من المقرر أن تحدد الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة موعد عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "أزمة ثقة"



ويشارك في بطولة مسلسل أزمة ثقة عدد كبير من النجوم وفي مقدمتهم منة فضالي، هاني عادل، نجلاء بدر، ملك زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، من تأليف أحمد صبحي، مدير التصوير هيثم ناصر.

أحداث مسلسل "أزمة ثقة"

وتدور قصة مسلسل أزمة ثقة حول أزمة تجمع مجموعة من الأشقاء بسبب المال، هن نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر، وسوف تكشف الأحداث تطورات تلك الأزمة وأين سوف تصل بالشقيات الثلاث.

أحدث أعمال نجلاء بدر

وتنتظر الفنانة نجلاء بدر أيضًا طرح فيلم "الملحد"، التي تشارك به بجانب الفنان أحمد حاتم، ومن المقرر طرحه يوم 14 أغسطس المقبل بجميع دور العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "الملحد"

ويشارك في بطولة فيلم "الملحد" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.

أحداث فيلم "الملحد"

وتدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.