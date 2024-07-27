الموسيقار راجح داوود يكشف لأول مرة أسرار موسيقى فيلم «الكيت كات»

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الموسيقار راجح داوود، عن أسرار لأول مرة بشأن الموسيقى التصويرية لفيلم «الكيت الكيات»، بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذي تم عرضه عام 1991.

تفاصيل لقاء راجح داوود

وأوضح راجح داوود، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عى قناة صدى البلد، قائلًا: «فيلم الكيت كات يعتبر ثالث فيلم أعمل له الموسيقى التصويرية، بعد أول فيلم "صعاليك" عام 1985، وثاني فيلم "البحث عن السيد مرزوق"، وبعده فيلم "الكيت كات"، بس الكيت كات اتعرض قبلهم، والناس بتعتبره الفيلم الأول، وطبعًا الفيلم كان فيه جرأة ومغامرة، وكمان في استخدام النوع ده من آلات العود مع الأورج والأوركسترا، والموسيقى تبدو جادة شوية في فيلم الناس بتعتبره كوميدي».

موسيقى فيلم “الكيت كات”

وأضاف راجح داوود قائلًا: «ذكرياتي مع الفيلم ده تعتبر من سنة 1990، الناس في الأول تقبلت الفيلم بشكل رائع جدًا واتعرض وقت طويل، والموسيقى مأخدتش نفس الرصيد إلا بعد ظهور الفيلم لما بدأ يتذاع في التليفزيون والناس تشوف الفيلم أكثر من مرة، فبدأوا ينتبهوا للموسيقى، إنما الموسيقى في الأول كانت غريبة عليهم شوية، باعتبار إن الفيلم كوميدي، وفي حارة شعبية والموسيقى ملهاش علاقة بالآلات الشرقية أو الشعبية ومش بتمثل الموسيقى الحقيقية للحارة الشعبية».

كواليس موسيقى فيلم “الكيت كات”

وتابع راجح داوود قائلًا: «أنا عملت الموسيقى التصويرية لفيلم الكيت كات المناسبة من وجهة نظري للفيلم، مش للناس ولا لنفسي، الاحترام الأول للفيلم وصناعه، ومش بهتم برأي الناس ولا برأييِّ حتى، لأن أنا ببقى مدرك إني بعمل موسيقى لو سمعتها لوحدها ماتعجبكش، إنما لما تسمعها مع مشهد معين تعجبك».