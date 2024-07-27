رضوى الشربيني تخطف الأنظار برشاقتها في الچيم

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الإعلامية رضوى الشربيني حالة من الانتعاشة بنجاح الموسم الجديد من برنامجها هى وبس والذي يذاع عبر شاشة قناة CBC سفرة.

رسالة رضوى الشربيني للمرأة

ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقطع فيديو لها أثناء ممارستها للرياضة داخل صالة الجيم من خلال العديد من التمارين الشاقة ورفع الأثقال، والتي أبرزت مدى جمالها ورشاقتها، في رسالة قوية منها للمرأة بضرورة الحافظ على صحتها وجسدها بشكل دائم.



ولاقى مقطع الفيديو الذى نشرته الاعلامية رضو الشربيني تفاعلًا قويًا من الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والذين أشادوا بجمالها ورشاقتها الدائمة التي تزداد يوما تلو الآخر.

برنامج هي وبس



جدير بالذكر، أن الاعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج هى وبس عبر شاشة قناة cbc سفرة أسبوعيًا، وتقدم من خلاله فقرات متنوعة عن اللايف ستايل ونصائح للحياة العاطفية، وأحدث صيحات الموضة والأزياء، من خلال استضافة الخبراء والمختصين فى المجالات المختلفة.



