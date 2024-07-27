رمضان 2025.. أحمد فتحى يواصل تصوير مسلسل "جودر 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد فتحي، حاليا تصوير مسلسل "جودر 2" على أن يتم الانتهاء منه قريبًا، والعمل مكون من 15 حلقة، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أبطال مسلسل جودر 2

ويشارك بجانب ياسر جلال في بطولته، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري.

قصه مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 تدور أحداثه في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر، الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار، ويجسد ياسر جلال الشخصيتين جودر وشهريار.

أحدث أعمال أحمد فتحي

ومن ناحية اخري، يستعد احمد فتحي لتصوير فيلم الحب كله خلال الأيام المقبلة مع إلهام شاهين، والذي يجسد من خلاله شخصية ابنها، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء وينتمي لأفلام اليوم الواحد في 24 ساعة فقط، ويشارك في بطولة الفيلم إلهام شاهين، وأحمد فتحي، وحورية فرغلي، وسلوى محمد علي، وحسن العدل، وإلهام صفي الدين، وضياء الميرغني، تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر.

وايضا ينتظر تصوير مسلسل اللعبة الجزء الخامس بطولة شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمد الصاوي، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني.

اخر اعمال أحمد فتحي

وكان اخر اعمال أحمد فتحي هو مسلسل كوبرا،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام، هالة فاخر، حجاج عبدالعظيم، مجدي كامل، دنيا ماهر، كزبره، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم مي عز الدين التي ظهرت في الحلقة الأخيرة من العمل،

فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، ايضا مسلسل جودر ضمن حكايات ألف ليلة وليلة من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق.