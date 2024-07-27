لأول مره.. جميلة عوض تكشف كواليس زواجها وبداية قصة حبها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة جميلة عوض، عن كواليس زواجها وبداية حب زوجها لها، وذلك خلال برومو حلقتها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

حلقة جميلة عوض مع صاحبة السعادة

ظهرت جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا في برومو، ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لـ جميلة بعد تصدرها التريند بحفل زفافها، ومن المقرر عرض الحلقة الإثنين المقبل الساعة الحادية عشر مساءً على قناة dmc.

جميلة عوض تتحدث عن كواليس زواجها

وقالت جميلة عوض خلال برومو حلقتها: أنا مكانش على بالي اتجوز خالص، هو حبني من أوضة المونتاج وهو بيمنتج شغلي، هو شخص بيفرق جدًا في حياة أي حد بيدخلها.

جميلة عوض تتصدر التريند

وسبق، تصدرت الفنانة جميلة عوض تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها الذي أقيم في القلعة يوم 6 يونيو الماضي على زوجها المونتير أحمد حافظ وقد حرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من النجوم ومنهم مصطفى قمر، إيمي سمير غانم، كريم السبكي، أحمد السبكي، منة شلبي، حسن الرداد،، عم جميلة عوض علاء عوض، حماقي، عمرو دياب، أحمد سعد، وأسر ياسين.

أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

ويذكر ان الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

عقد قران جميلة عوض

واحتفلت الممثلة جميلة عوض بعقد قرانها، مساء الاثنين الموافق 3 يونيو، على المونتير أحمد حافظ، وسط فرحة عائلتها واصدقاءها، ونشرت بعض الصور على منصات التواصل الاجتماعي، مما نالت اعجاب عدد كبير من جمهورها.

إطلالة جميلة عوض في حفل زفافها

وارتدت جميلة عوض خلال الحفل فستان زفاف كلاسيك، مجسم ومنفوش بشكل بسيط من الأسفل، واختارت مكياج هادئ، وتسريحة شعر بسيطة، وطرحة طويلة.

اخر اعمال جميلة عوض

وكان اخر اعمال جميلة عوض هو مسلسل يحمل عنوان "لانش بوكس" الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الكوميدية، حيث تدور قصته حول ثلاث نساء ربات منزل وحياتهم مليئة بالفراغ، ثم يقررن أن يكونّ عصابة يصبحن هن أبطالها ويمارسن من خلالها كل أنواع الجرائم المختلفة.