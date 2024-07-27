نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها وقت الغروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ريم مصطفى علي مشاركه جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى.

أحدث ظهور لـ ريم مصطفى

وأطلت ريم باطلالة جريئة علي شاطئ البحر وقت الغروب مرتدية كاش مايوة باللون الاسود، نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

أحدث أعمال ريم مصطفى

ومن ناحية اخري، تنتظر ريم مصطفى عرض فيلمها الجديد "أهل الكهف" والذي تجسد فيه شخصية جارية، حيث تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مسارًا آخر ضمن أحداث فيلمها.

أبطال فيلم "أهل الكهف"

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال ريم مصطفى

وكان اخر اعمال ريم مصطفى هو مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، وايضا فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وايضا مسلسل طير بينا ياقلبي الذي دارت احداثه حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعى لايت كوميدى، العمل من بطولة ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير.





