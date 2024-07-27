فيلم من الزمن الجميل.. تعرف على أمنية محمد نور

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد نور في تصريحات صحفية عن الفيلم الذي كان يتمنى تقديمه من أفلام الزمن الجميل.

تعرف علي أمنية محمد نور

وقال محمد نور: "فيلم أنا بحبه ونفسي أمثله فيلم "إشاعة حب" أنا بحبه ولو بيجي كل يوم هتفرج عليه، أنا شفت عمر الشريف قبل ما يموت في الأوبرا وقالي إنت شبهي جدا وناس كتير بتقولي وأنا صغير كنت شبهه بالظبط وهو صغير، أنا بحب عمر الشريف".

أحدث أعمال محمد نور

ومن ناحية اخري، طرح الفنان محمد نور، أغنية "كلمني عن نفسك" بالتعاون مع المطربة الشابة حبيبة، تم طرحها عبر قناة حبيبة الرسمية عبر موقع YouTube وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد نور، وتوزيع دي چي ساسو، ميكس وماستر خالد رؤوف.

ويقوم محمد نور خلال الأيام القادمة بطرح أول أغاني الألبوم "هو في كده" من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو ويضم الألبوم عددًا من الأغاني الذي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

أبرز أعمال محمد نور في التلحين

قام محمد نور بتلحين البعض من أغاني فرقة واما التي هو أحد أعضائها، وفي عام 2004 بتلحين أغنية «بقالنا كتير» كتتر لبرنامج «البيت بيتك» فكانت الظهور الأول لـه كمغني منفردًا وقد سببّت له شهرة واسعة، ولحن نور أيضا بعض أغاني البوماته كمغني منفردا، كما لحن لمغنيين آخريين منهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب واليسا وغيرهم.

آخر أعمال الفنان محمد نور

وكان اخر اعمال محمد نور هو طرحه لأغنية تحمل اسم ابنته «عالية» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، هي أغنية باللهجة المصرية وبقالب غنائي سريع، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية حول «عليا» تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

كلمات أغنية عالية



أنا هحكيلكم حدوته كان فيه بنت صغنتوته

جميله واسمها عاليه

انا هحكيلكم عليها عن فرحه قلبى بيها

واسمها عاليه اسمها عاليه عاليه يا عاليه

إِنّا هحكيلكم حَدَوتُهُ كانَ فِيهِ بَنَت صغنتوته

جَمِيلهُ وَأَسُمّها عالِيهِ

إنّا هحكيلكم عَلِيّها عَن فَرَحهُ قَلْبِيّ بِيهًا

‏وَأَسُمّها عالِيهِ أَسِمها عالِيهِ عالِيهِ يا عالِيهِ

‏وعشان الضحكه دى تفضل انا موجود

‏دنا مافرحتش الا فى يوم ما فرحتك

‏سعادتى فى لحظة وانا جنبك بتعب سنين.