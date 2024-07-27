نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بممارستها الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا ما تحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على مشاركة جمهورها، حياتها بشكل متواصل وتفاصيل يومها، وأصبحت ياسمين من النجمات التي تحرص على ممارسة الرياضة.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» فيديو لها وهي تمارس رياضة "شد الحبال"، حيث قُسمت هي وأصدقائها إلى فريقين، وتمكنت هي وفريقها الفوز في «اللعبة».

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز



ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرًا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين، وأيضًا تجتمع في مسرحية جديدة مع كريم فهمي، ويشارك فيها عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، مايان السيد، محمد عبد الرحمن، وغيرهم.