نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'وقفت جنبي وهى متعرفنيش'.. ريهام سعيد توجه رسالة شكر لريهام حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية ريهام سعيد على تقديم رسالة شكر وحب للفنانة ريهام حجاج التي وقفت إلى جانبها في أزماتها، وجاء ذلك عبر حساب الإعلامية ريهام سعيد عبر منصة الإنستجرام

ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل الموضوع.

الإعلامية ريهام سعيد



منشور الإعلامية ريهام سعيد عبر إنستجرام

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت من خلال خاصية الكابشن:

"جنبي وهي ما تعرفنيش شجعتني وفضل عندها إصرار إنها تقومني من اللي كنت فيه وهى ملهاش أي مصلحة ولا محتاجة حاجة من حد".



وتابعت:

"إنتي اللي بيقولوا عليه إبن ناس وجدعة بجد وأي حد طلع عليكي كلمة أو إختلف معاكي كان اسود متدايق منك بس عشان مش عارف يبقى في طيبتك ولا يبقى زيك ربنا هيفضل معاكي عشان انت كويسه بجد قلبي شكرا".

منشور ريهام سعيد عبر إنستجرام

برنامج هى وصبايا

ومن ناحية أخرى يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تقوم حاليًا بتقديم برنامج بعنوان "هى وصبايا" والذي يتم عرضه على شاشة قناة "هى" في السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وتحرص ريهام سعيد على تسليط الضوء على أهم القضايا الخاصة بالمجتمع المصري ومناقشتها وتقديم حلولًا لها، كما أنها تبرز المواهب المصرية المختلفة من خلال إستضافتهم في حلقات البرنامج، ويحظى البرنامج بمتابعة كافة فئات الشعب المصري وخارج مصر أيضًا.



آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج

أما عن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، فـ هو مسلسل "صدفة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول "صدفة" التي تعمل مُعلمة في مدرسة والتي جسدت شخصيتها الفنانة ريهام حجاج، وتجد نفسها متورطة في زيجة وتدور أحداث العمل في محاولات صدفة لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق.

الفنانة ريهام حجاج



طاقم عمل مسلسل صدفة

شارك في مسلسل صدفة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنانة ريهام حجاج وهم: خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس السعيد، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.