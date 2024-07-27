نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس القادم.. حميد الشاعري يلتقي بجمهوره في حفل "كاسيت 90" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حميد الشاعري على الترويج لحفله “كاسيت 90” ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية “العالم علمين”، التي تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من جدول حفلات المهرجان، بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض.

وشوق الكابو حميد الشاعري جمهوره لحفله وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: “حفل كاسيت التسعينات يوم الخميس الجاي 1 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة على مسرح U أرينا بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه”.

نبذة عن حفل “كاسيت 90”

ويجمع حفل “كاسيت التسعينات”، كل من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس، ومن المقرر إقامته يوم الخميس 1 من شهر أغسطس القادم على مسرح «يو أرينا».