نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة من إجازتها الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا".

أحدث ظهور لـ سارة سلامه

وظهرت سارة سلامة بإطلالة صيفية وتستمتع بعطلتها بأحد الأماكن الساحلية، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

رد صادم من سارة سلامة على منتقدي ملابسها

سبق، قامت الفنانة سارة سلامة بالرد على الانتقادات التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها، قالت: كنت بتأثر زمان بالتعليقات السلبية، لكن دلوقتي مش بركز وأهم شيء إني مقتنعة بنفسي وبكل حاجة بعملها، اللي مش حابب يشوفني ممكن ميشوفش؛ لأني مش هقدر أبرر كل حاجة بعملها في الحياة، أنا ممثلة مش موديل، وليا استايل لبس معين، وفي الآخر هي حرية شخصية وكل واحد يقول اللي هو عايز يقوله، ومحدش هيربي التاني، ومش طبيعي كل الناس تجتمع على حب حاجة.

آخر أعمال سارة سلامة

كان آخر أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

قصة مسلسل الأجهر

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

وأيضا شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو "، والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

قصة فيلم “ مغامرات كوكو "

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.



