طرح تذاكر حفل حميد الشاعري "كاسيت 90"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حميد الشاعري على الترويج لحفله “كاسيت 90” ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية “العالم علمين”، التي تأتي ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من جدول حفلات المهرجان، بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض.

وشوق الكابو حميد الشاعري جمهوره لحفله وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: “حفل كاسيت التسعينات يوم الخميس الجاي 1 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة على مسرح U أرينا بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه”.

أسعار تذاكر حفل «كاسيت 90» في العلمين

الفئة الأولى: يبلغ ثمن تذكرة الفئة الأولى 80 ألف جنيه، وذلك من أجل حجز طاولة «lounges» تناسب 8 أفراد.

الفئة الثانية:يبلغ ثمن تذكرة الفئة الثانية في حفل كاسيت 90، هو 50 ألف جنيه، وذلك من أجل حجز «high tabels» التي تناسب 6 أفراد.

الفئة الثالثة: يبلغ ثمن تذكرة الفئة الثالثة من الحفل، لحجز تذكرة regular هو 500 جنيهًا.

نبذة عن حفل “كاسيت 90”

ويجمع حفل “كاسيت التسعينات”، كل من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس، ومن المقرر إقامته يوم الخميس 1 من شهر أغسطس القادم على مسرح «يو أرينا».