طرح البرومو التشويقي الأول لفيلم "الملحد"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح البرومو التشويقي لفيلم "الملحد"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الملحد وهى شركة السبكي للإنتاج الفني البرومو الرسمي التشويقي الأول للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وفيما يلي يستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل الخاصة ببرمو فيلم الملحد.



تفاصيل البرومو التشويقي لفيلم الملحد

ظهر الفنان الكبير محمود حميدة أثناء البرومو التشويقي الخاص بفيلم "الملحد" وهو يجسد شخصية شيخ سلفي ومعه مجموعة من السلفيين، وفي المشهد الذي يليه ظهر أحمد حاتم وهو يحاول الهروب من شئ ما ومن ثم يكتشف محمود حميدة أن إبنه أحمد حاتم ملحد وينوي قتله، وتظهر الفنانة صابرين وهى تحاول حماية ابنها وتقديم النصحية له وتخبره أنها تحبه سواء كان كافر أو مؤمن.



موعد طرح فيلم الملحد

ومن ناحية أخرى كشف المنتج أحمد السبكي عن الموعد الرسمي لطرح الفيلم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق من خلال خاصية الكابشن قائلًا:

"الفيلم الذي أثار الجدل قبل عرضه، الملحد 14 أغسطس بجميع سينمات مصر".

https://www.instagram.com/reel/C97xR5xMArs/?igsh=MXczNnhmMDAzeTM3Nw==



قصة وطاقم عمل فيلم الملحد

ومن الجدير بالذكر أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.