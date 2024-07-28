بعد دعوات لمقاطعته.. فيلم "الملحد" تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم “ الملحد” ترند جوجل وذلك بعدما شن هجوما حادا عليه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مناقشته قضية الإلحاد.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الملحد وهى شركة السبكي للإنتاج الفني البرومو الرسمي التشويقي الأول للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وفيما يلي يستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل الخاصة ببرمو فيلم الملحد.

ظهر الفنان الكبير محمود حميدة أثناء البرومو التشويقي الخاص بفيلم "الملحد" وهو يجسد شخصية شيخ سلفي ومعه مجموعة من السلفيين، وفي المشهد الذي يليه ظهر أحمد حاتم وهو يحاول الهروب من شئ ما ومن ثم يكتشف محمود حميدة أن إبنه أحمد حاتم ملحد وينوي قتله، وتظهر الفنانة صابرين وهى تحاول حماية ابنها وتقديم النصحية له وتخبره أنها تحبه سواء كان كافر أو مؤمن.