نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا كويس.. ياسر صادق يرد على شائعات تدهور الصحية بعد إعتذاره عن إدارة مهرجان القومي المسرح المصري (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان القدير ياسر صادق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو موضحًا حقيقة ما تداول عن تدهور الحالة الصحية له وذلك بعد إعتذاره عن إدارة مهرجان القومي المسرح المصري للدورة ال ١٧ قائلًا “ أنا الحمد الله بخير وبصحة جيدة وبتحسن عن الأول بكثير ”

و أردف حديثه “ أنا لما أعلنت أني بعتذر عن إدارة المهرجان عشان أوفر صحتى للفن ”

ياسر صادق

واستاء من بعض الأنباء التي تصدرت عن تدهور صفحته “ مفروض لما تاخد كلامى تاخده زي ما هو لكن ألاقي بعض الصفحات والمواقع ناشرين إن تدهور صحتي طاب لية بتأذينى لية أنا كويس وبدير نادي المهن التمثيلية ومتواجد به ولكن لما تنزل أني صحتي متدهور أنت بتوقف حالى لو مخرج أو منتج عايزني فى شغل مش هجيبني ما أنا صحتي تعبانة بقي ”

و أكد على “ ياريت لو هتاخد كلامى يكون زي ما هو بلاش تأذيني أنا مأذتش حد عشان تأذيني فى شغلى ”