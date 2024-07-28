سعد رمضان يثير الجدل بأغنيته الجديدة "أصلا حليان"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحدث الفنان اللبناني سعد رمضان ضجة واسعة بأغنيته الجديدة "أصلا حليان"، والتي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات، حيث شارك "سعد" جمهوره بمقطع فيديو لأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" من يوم إلى عفتك

واني الدنيا بعيني حلت أصلا حليان من لبنان للعراق لمصر".



تعليقات الجمهور على منشور سعد رمضان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ياريت المرة الجاية تغني مصري.



تفاصيل أغنية أصلا حليان

والأغنية من كلمات كرار الحلفي، ألحان ثائر حازم، وتوزيع لؤي عامر.



كلمات أغنية أصلا حليان

وتقول كلماتها: لامهموم ولا تعبان بغيابك اصلًا حليان شتتخيل اني دونك اتعب وابجي وانقهر علقمه صاعد اني صعبه انزلك للصفر يعمي اسمع مليها لزوم تعملي دور المظلوم عدة مره وقولنا عادي بس التانيه مش مقبول خليها بالك متهمني ولتعبني راح اختار اني اليفهمني واليعجبني اصلًا مافكر بلفركه.

“وعادي عندي تحلم مره بعمرك تنزل دمعة خدي مو باجر من هسة أنساك شد حيلك والله الوياك متونس وصفي بالي والضحكة لا مختفت من يوم إلى عفتك واني الدنيا بعيني حلت يعم اسمع مليها لزوم تعملي دور المظلوم عدت مره وقولنا عادي بس الثانيه مش مقبول شد حيلك روح انساني ولا تذكرني انته وحجيك لامتهمني ولتغيرني اني المحد يكسر قلبه وافهم يعني ما مهتملك أصلا حبك ما يشغلني”.

