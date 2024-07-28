غدا.. جميلة عوض برفقة أسرتها ضيوف في برنامج "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة جميلة عوض ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة"، برفقة والدها المخرج عادل عوض ووالدتها الممثلة راندا عوض عاطف عوض والممثل علاء عوض، والتي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس، في تمام الساعة الحادية عشر، عبر شاشة DMC.

تحدثت الفنانة جميلة عوض، عن كواليس زواجها وبداية حب زوجها لها، وذلك خلال برومو حلقتها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”.

ظهرت جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا في برومو، ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لـ جميلة بعد تصدرها التريند بحفل زفافها، ومن المقرر عرض الحلقة الإثنين المقبل الساعة الحادية عشر مساءً على قناة dmc.

وقالت جميلة عوض خلال برومو حلقتها: أنا مكانش على بالي اتجوز خالص، هو حبني من أوضة المونتاج وهو بيمنتج شغلي، هو شخص بيفرق جدًا في حياة أي حد بيدخلها.