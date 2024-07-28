نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف علي تفاصيل فيلم "الملحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد صناع فيلم "الملحد" لعرض فيلم الجديد، ومن المقرر عرضة في جميع السينمات في شهر 14 أغسطس المقبل.

وتبين من الرسمي أن أحمد حاتم ملحد وكافر، حيث يختلف مع والده محمود حميدة في الأفكار وطرق العبادة.

تفاصيل فيلم الملحد

يتناول الملحد قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، انتشار ظاهرة الملحدين بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية مما جعله يرى أنه جاء الوقت لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.

فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.