قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومي للإسكندرية بعروض فنية متنوعة وسط إقبال جماهيري كبير

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية احتفالًا بالعيد القومي الثاني والسبعين للمحافظة، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

حفل فني بقصر ثقافة الأنفوشي



شهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلًا فنيًا تميز بفقرات متعددة، حيث بدأت الفعاليات بعرض للتنورة الاستعراضية قدمته فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان أمام ساحة القصر.

أغنيات ومقطوعات موسيقية على المسرح



على المسرح، شدت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني بأجمل الأغنيات منها: "يا بنات بحري، حلاوة شمسنا، يا إسكندرية، الشمس الجريئة، طاير يا هوى"، بجانب عدد من المقطوعات الموسيقية لعمار الشريعي وسيد درويش.

فقرات استعراضية لفرقة أسيوط للفنون الشعبية



اختتمت الفعاليات بمجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الصعيدي قدمتها فرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، منها: "عروسة المولد، العصا، الغزل، التحميلة"، والتنورة التي جابت أرجاء المسرح الذي رفع شعار كامل العدد.

حضور مميز من الفنانين والمثقفين



حضر الفعاليات الفنان د. حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، والمخرج د. أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، وأحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ولفيف من المثقفين.

فعاليات في قصر ثقافة الشاطبي



كما تضمنت الفعاليات المقامة في إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وبرعاية فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، احتفالية بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وحي وسط.

تضمنت الاحتفالية ورشة لتصميم لوحات فنية عن معالم الإسكندرية وفقرات استعراضية متنوعة لفرقة طلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، منها: "رايات النصر، إجازة سعيدة، العيد اليوم"، بجانب عدة رقصات مستوحاة من الفلكلور السكندري، النوبي، والصعيدي، التي نالت إعجاب الحضور.

تفاعل الجمهور والشخصيات العامة



شهد الفعاليات الأديبة منى عمر، عضو مجلس النواب، واللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والفنان محمد شحاتة، مدير قصر الشاطبي، وعبير عمرو، مسئولة العلاقات العامة، إلى جانب عدد كبير من الجمهور السكندري والمصطافين.

احتفالات على شاطئ متحدي الإعاقة



بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة د. محمد عبد الرازق، قدمت فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، باقة متميزة من الأغاني التراثية في حب الإسكندرية منها: "مدد يا مرسي، أغلى اسم في الوجود، إسكندرية المحروسة، نسم علينا الهوى، وشط إسكندرية"، وذلك على شاطئ متحدي الإعاقة الجديد بمنطقة رأس التين، الذي تزامن افتتاحه مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.