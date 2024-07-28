نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر وشروط حضور مسرحية "السندباد" ضمن مهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز خلال أيام قليلة كجزء من فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، تأتي تذاكر المسرحية بأربع فئات: التذكرة الفضية بسعر 500 جنيهًا، التذكرة الذهبية بسعر 1500 جنيهًا، التذكرة البلاتينية بسعر 1500 جنيهًا، تذكرة الـ VIP بسعر 2000 جنيهًا.

شروط حضور المسرحية



وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن بعض الشروط لحضور مسرحية كريم عبد العزيز ضمن فعاليات المهرجان، تشمل هذه الشروط عدم السماح باستبدال أو استرجاع التذكرة، ومنع دخول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى عدم السماح بالدخول والخروج أثناء العرض.

فريق العمل والأحداث



يشارك في بطولة مسرحية "السندباد" كل من كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد توب ومحمد حسني وعبد الرحمن حسن ومحمد مغاوري.

المسرحية من تأليف محمد زيزو، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج آلاء الغزالي، وموسيقى وألحان عزيز الشافعي.

تدور أحداث المسرحية حول عمر أبو الهول الذي يعثر على قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تمكنه من الرجوع إلى الماضي حيث يجد نفسه في زمن السندباد ويقرر العيش هناك بسبب المغامرات والإثارة التي يجدها في ذلك الزمن.