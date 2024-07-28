نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة السلام المصرية تصل إلى البرلمان المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أبدعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد خلال المشاركة المصرية في المهرجان الدولي لأطفال السلام بالمملكة المغربية، الذي يستمر حتى 30 يوليو.

تم تتويج هذه المشاركة باختيار الطالبة "حبيبة وليد" من أبناء مركز تنمية المواهب لإلقاء كلمة "رسالة السلام" إلى جميع دول العالم من داخل البرلمان المغربي، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة ومحافظين المنطقة، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب بالمملكة المغربية ورئيس البعثة المصرية الدكتور سامح صابر.

فخر الفن المصري في المحافل الدولية

يمثل اختيار "حبيبة وليد" لإلقاء كلمة "رسالة السلام" فخرًا بتميز سفراء الفن المصري في مختلف المحافل الدولية. يؤكد هذا الاختيار على دور الفنون في نشر السلام والتفاهم بين الشعوب، وأهمية غرس هذه القيم السامية في عقول ووجدان المواهب الصغيرة للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا، أساسه التعاون والسلام.

برنامج "ليلة مصرية" يعبر عن التراث المصري

تتضمن المشاركة المصرية في المهرجان برنامجًا ثريًا تحت عنوان "ليلة مصرية"، من تصميم وتدريب الفنانة عيشة فؤاد، بإشراف مديرها الفني الدكتور سامح صابر، يعبر البرنامج عن التراث المصري العريق ويعزز الروابط الثقافية بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة.