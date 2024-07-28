مراد مكرم يرد على مهاجمي فيلم "الملحد": "النقد بعد المشاهدة"

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان مراد مكرم عن استيائه من التعليقات السلبية التي طالت فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم.

وأكد مراد مكرم أن هذه التعليقات جزء من حملة هجومية ممنهجة ومتعمدة، مشيرًا إلى أنه من غير الطبيعي مهاجمة عمل قبل عرضه في السينمات أو مشاهدته.

تعليق مراد مكرم عبر فيسبوك

شارك مراد مكرم منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق فيه على مهاجمي فيلم "الملحد" قبل طرحه في السينمات.

وأوضح مراد مكرم استيائه من هؤلاء الأشخاص، معتبرًا أن هذه الهجمات الممنهجة دليل على جهل المنتقدين الذين يحكمون على العمل من مجرد اسمه فقط.

كتب مراد مكرم في منشوره: "زي كل مرة يتم الهجوم الممنهج على فيلم قبل عرضه لمجرد الخوف من الاسم بل أن هناك من يدعي معرفته بالقصة الكاملة ويحكيها بكل أريحية وكأنه جابها من الكنترول..المنطق والعقل يقول النقد بعد المشاهدة ألا تعقلون؟".

ردود الفعل والهجمات على الفيلم

منذ الإعلان عن اسم فيلم "الملحد" وبدء العمل عليه وتصوير مشاهده، تعرض الفيلم لحملة هجومية حادة، وانتقد الجمهور الفيلم معتبرين أنه غير متماشي مع كوننا دولة إسلامية، وأنه لا يجب عرض تلك الأعمال في البلاد.

رغم ذلك، استمر صناع الفيلم في العمل عليه وتم طرح البرومو الرسمي للفيلم، ومن المقرر طرحه في 14 أغسطس، يشارك في بطولة فيلم "الملحد" أحمد حاتم، محمود حميدة، شيرين رضا، صابرين، أحمد السلكاوي وغيرهم من الفنانين، والفيلم من إنتاج السبكي.

آخر أعمال مراد مكرم

آخر أعمال الفنان مراد مكرم كان مشاركته في مسلسل "إلهي" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة النجمة روجينا.

شارك في بطولة مسلسل "سر إلهي" إلى جانب روجينا، مراد مكرم، رنا رئيس، محمد ثروت، مي سليم، وغيرهم من النجوم.