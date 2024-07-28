سارة سلامة تكشف مواصفات فتى أحلامها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سارة سلامة، عن مواصفات فتي أحلامها، مؤكدة أنها ليست مرتبطة حاليًا وتركز في عملها بالفن، موضحة أنها تهتم بأن يكون شخصا متواضعا وقريبا من الله، وان شئ بالنسبة لها ان يكون شخص متفاهم متواضع قريب من ربنا وقد المسؤولية، ومش شرط يكون من الوسط الفني.

آخر أعمال سارة سلامة

كان آخر أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى "يوسف" يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية.

وأيضا شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو "، والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

مسلسل "إسعاف يونس"، والذي شارك في بطولته مجموعة من النجوم هما محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب شاب لديه طموحات وأحلام يتمنى أن يحققها.

نبذة عن سارة سلامة

سارة أحمد سلامة نجلة الفنان أحمد علي حسن سلامة، ولدت في ٦ ديسمبر ١٩٩٢، لديها ٧ أخوات" ٦ بنات وولد"، بدايتها الفنية كانت في عدد كبير من الإعلانات التجارية، ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التلفزيونية، دخلت الفنانة سارة سلامة في مجال الدراما والتليفزيون وكانت بدايتها في عالم الدراما المصرية من خلال مسلسل ربيع الغضب، في ذأت العام شاركت في مسلسل الهروب، بدأت في السينما المصرية من خلال فيلم سعيد كلاكيت عام ٢٠١٤، مع الفنان عمرو عبد الجليل، محمد شرف، أحمد ماهر" ووالفنانة علا غانم،رودي العميري، سارة سلامة، سلوي عثمان وغيرهم.