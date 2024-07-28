«عادي عادي».. رزان مغربي تطرح أحدث أغانيها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة رزان مغربي أغنيتها الجديدة بعنوان «عادي عادي»، على طريقة «الديو» مع المطرب الشعبي طارق الشيخ، على جميع المنصات الرقمية للمحتوى الموسيقي، التي تتمنى إلى اللون الصيفي.

تفاصيل أغنية «عادي عادي»

أغنية «عادي عادي» من كلمات وليد نشأت، ألحان أحمد نبيل، ووليد نشأت، وتوزيع شريف الوسيمي، ميكس وماستر خالد رؤوف، وهي أغنية شبابية تحمل طابع الصيف وملائمة للحفلات كونها ذات إيقاع سريع ومبهجة.

أحدث أعمال رزان مغربي

ومن ناحية اخري، تشارك رزان مغربي في مسلسل "عودة البارون" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2023 لكن تأجل، يتكون من خمسة عشر حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد، أحمد سلامة، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، وهو من تأليف وإخراج المتميز سامر خضر الذي يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.

آخر أعمال رزان مغربي

وكان آخر أعمال رزان مغربي هو فيلم ولاد رزق 3 بالسينمات، وشارك في العمل كل من أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، سيد رجب، إياد نصار، رزان مغربي، نسرين أمين محمد لطفي، وعدد كبير من النجوم ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وايضا مسلسل "الضاحك الباكي"، وظهرت فيه بدور الممثلة الاستعراضية "بديعة مصابني"، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين إلى جانب عمرو عبد الجليل، وعلي رأسهم رزان مغربي وفردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

حياة رزان مغربي الشخصية

أخفت الفنانة رزان مغربي زواجها لمدة 3 سنوات، وهي متزوجة من رجل الأعمال المصري ناجي كامل، ولديها ابن اسمه رامي.

تفاصيل عن حياة رزان مغربي الفنية

ويذكر ان الفنانة رزان مغربي، قد شبقت من قبل بعض التفاصيل عن حياتها الفنية وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بـ ابنها رام، وقالت: عمري ما أسيب مهنة المذيعة، لأن هي العتبة الخضراء ليا والفن مش بيتجزأ هو موهبة موجودة جوايا وكنت زعلانة إني بعيدة عن رمضان 2024، وإن شاء الله هجتهد أني أكون موجودة في رمضان الجاي.