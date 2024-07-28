كود مصر وهاي دام وحافظ وبستان يجتمعون في سهرة بـ مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مهرجان العلمين الجديدة سهرة موسيقية خاصة تجمع ثلاثة فرق غنائية، "كود مصر "و "هاي ودام" و"حافظ وبستان"، وذلك في تمام الثامنة مساء غد الإثنين.

حفلات مهرجان العلمين



ويحتضن المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة انطلاق سلسلة حفلات موسيقية خاصة بعالم موسيقى الأندرجراوند من الفرق الغنائية الشبابية ونجوم الراب، بواقع حفلة أسبوعية تحمل كل منها "تيمة" وشكلا موسيقيا مختلفا، ويفتح المسرح أبوابه للجمهور بشكل مجاني للاستمتاع بأجوائها الغنائية.



كود مصر، فرقة روك مصرية تعتمد على موسيقى البوب فيوجن وبدأت رحلتها الغنائية منذ ثمان سنوات، حصيلتها أكثر من أربعين أغنية، ومن أشهر أغانيها "الناس" و"في زماننا" و"لو تفهميني" وأغنيتها الجديدة "يابا يابا".



هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".



حافظ وبستان فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ اربع سنوات، وتقدم مزيج أغاني أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".



وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة لهم تحت مظلة مهرجان العلمين، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية





أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".



ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.