نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. أنغام تتعاون مع مصطفى حدوتة في أغنية موافقة من ألبوم تيجي نسيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعاون الفنانة أنغام للمرة الثانية مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية موافقة، من ألبوم تيجي نسيب، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الموسقى في الوطن العربي.

وتعد أغنية موافقة من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وميكس وماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية الآتي: موافقة اسیبك وتسیبني ونرجع كل حاجة مكانھا رجعلي لشخصیتي كیانھا وترجع لحیاتي أمانھا في حاجات انكسرت جوایا انت متقدرش على تمنھا موافقة اسیبك وتسیبني وھسدد كل اللي علیا ھرجعلك روحك المطفیة كل مشاكلك النفسیة العدل إننا لو ھنسیب بعض نرجع لحیاتنا الطبیعیة حقي وحقك.

وسبق وتعاون حدوتة مع أنغام في أغنية حلفونا الوطنية التي طرحتها في شهر نوفمبر وحققت نجاحًا كبيرًا، كانت من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

وفي سياق متصل، تعاون حدوتة مع المطرب عطار في أغنية بطير في الهوا والتي طرحتها شركةى مزيكا منذ قليل، وهي من ألحان عطار وتوزيع كولبيكس وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كيب من إخراج إسلام هشام.

أغاني مصطفى حدوتة

وتعاون مصطفى حدوتة مؤخرًا مع الفنان أحمد سعد في برنامج بيت السعد الذي يذاع عبر قناتي mbc 1 وmbc مصر، وكتب أغنية همشي باي باي التي غناها أحمد سعد ومحمد هنيدي، وأغنية حظي من السما التي غنتها الفنانة إليسا مع الفنان أحمد سعد، وأغنية آه ولا لا التي غناها الفنان أحمد حلمي مع أحمد سعد.