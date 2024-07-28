نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجريني يطرح أغنيته الجديدة "افيه" ويتصدر التريند.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى أغنية جديدة تحمل إسم افيه، الأغنية تجمع بين اللهجة المغربية والمصرية من كلمات أيمن بهجت قمر وعبد المغيث وكاف، وألحان وتوزيع عبد المغيث وكاف، وتم تصويرها بطريقه AI، ومن انتاج روتانا، وتصدرت الأغنية التريند عقب طرحها.



وطرح مؤخرا النجم المغربي عبد الفتاح الجريني، أحدث أغنياته على «يوتيوب»، تحمل اسم «الحلم الوردي»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي وتخطت مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كان المغربي عبد الفتاح الجريني، طرح منذ فترة، أغنية تحمل اسم «على بالي»، من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته في برنامج «نجوم العرب» عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تليفزيونية منها: «كوك استوديو»، «ريفالكس»، وساعة سعيدة.



تفاصيل الألبومات

أصدر عدة ألبومات، منها: «عايش حياته»، «يا خسارتك في الليالي»، «3 كلمات»، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: «وحياة عينيك»، «جبارا فان»، «أشوف فيك يوم»، «جنبك على طول»، «وال ايه وال ايه»، «أبو خد عنابي»، «أوقات»، «وحياة عينيك»، «بحب أشوفك»، «يا بخت النوم»، «حب غريب»، «أحلى ما في الدنيا»، «وفر كلامك»، وغيرها.