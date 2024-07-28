نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الانجاب.. بسنت شوقي تُحرج متابعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة بسنت شوقي، لسؤالا محرجا من متابعا لها، سألتها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، عن سبب عدم إنجابها طفل حتي الان، قائلا: «ليه مش عايزة بيبي لحد دلوقتي؟».

بسنت شوقي تحرج متابع لها

لترد عليها بسنت شوقي وتلقنها درسا وتحرج المتابع، حيث أجابته قائلة: «محدش بيسأل السؤال ده لحد يا أستاذ حسام عيب.. دي اسمها خصوصيات».

بسنت شوقي ترد عن انتقادات تحدثها باللغة الإنجليزي

سبق، ردت الفنانة بسنت شوقي، في لقائها ببرنامج تفاعلكم الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي، على انتقادات تحدثها باللغة الإنجليزية أغلب الوقت على عكس اللغة العربية، بالرغم من أنها مصرية ولم تقم بالخارج في أي فترة من حياتها، مؤكدة أن هذا الأمر تلقائي ولا إرادي لديها، وقالت: أنا متفهمة إن الناس ممكن تكون بتضايق أني بتكلم إنجليزي أكتر من العربي، ولكن الفكرة دي البيئة اللي أنا اتربيت بيها حتى لو بنتخانق في البيت بنبرطم بالإنجليزي، أنا حاولت كتير أصلح الموضوع والناس متخيلة أني بتمنظر ودي مش حاجة أنا فخورة بيها.

آخر أعمال الفنانة بسنت شوقي

وكان آخر أعمال الفنانة بسنت شوقي فيلم السيستم من بطولة أحمد الفيشاوي ويشاركه كل من ميس حمدان، نسرين طافش، محمد على رزق ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري. ويجسد الفيشاوي خلال أحداث العمل شخصية تدعي وحيد الحكيم، وطارق لطفي يقدم دور الشخص الذي يُقدم له النصائح بشكل مستمر، ليستطيع الارتباط بالفتيات.

وايضا ضيفة شرف في مسلسل «بابا جه»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

ومسلسل "العودة" وتجسد بسنت خلال الأحداث شخصية سيدة مطلقة ولديها ابن وتعمل رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتكشف الأحداث المواقف التي تواجهها كسيدة مطلقة وبسبب ترأسها منصب غير معتاد على السيدات فى الصعيد، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف.

مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".