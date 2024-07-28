نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصيات فيلم "الملحد" قبل عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق عرض فيلم “الملحد” بطولة احمد حاتم، في قاعات السينما يوم 14 أغسطس، الذي تدور أحداثه حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، سيطر علي البوستر الرسمي حالة من الاثارة والغموض والتطرف الديني.

أبطال فيلم الملحد

فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه فى إطار درامي

شخصيات فيلم الملحد قبل عرضه

يجسد أحمد حاتم شخصية الشاب يحيى الذي يعلن إلحاده، ويخرج عن دائرة أفكار والده ويتمرد عليه في صدمة تجعله مهدد بالموت، ليصبح هناك خطر حقيقي يسعى الجميع لإنقاذه منه، خصوصا أن والده المشتدد يصر على الانتقام من ابنه، ويجعله أمام خيارين، الأول العودة عن أفكاره، أو أن يقتله.

ومحمود حميدة يجسد شخصية الشيخ حافظ، أحد الرجال الذين ينتمون لجماعة إسلامية متشددة، يُصدم من إعلان ابنه إلحاده بشكل واضح، في وقت تظهر العديد من الأسرار حول مواقفه، صابرين تجسد دور الأم التي تساند زوجها بكل قوة حتى في قرار قتل ابنه يحيى، لكنها تتراجع وتسعى لإنقاذ ابنها من المصير المنتظر، والخطوة التي يصر عليها زوجها حافظ، التي تدخل معه في صدام.

ويظهر حسين فهمي في دور العم الذي يسعى لإنقاذ ابن شقيقه من الموت، لعلمه مدى تشدد شقيقه حافظ، واحتمالية أن يصبح يحيى ضحية جديدة من ضحايا الأب، تقدم شيرين رضا دور الطبية إلهام، والتي تدرك حجم المخاطر التي تهدد يحيى بسبب تشدد والده، وتحاول إقناع يحيى بالعدول عن أفكاره، وتطلب منه عدم إظهار إلحاده أمام الجميع.

قصة فيلم الملحد

يتناول الملحد قضية التطرف الديني الذي يصل بالإنسان إلى الكفر والإلحاد، انتشار ظاهرة الملحدين بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية مما جعله يرى أنه جاء الوقت لتسليط الضوء عليها بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع وتوضيح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تفكير أو تدبر.