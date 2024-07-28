نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. أعمال ندم فريد شوقي على تقديمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي الستار عن أسرار وحش الشاشة فريد شوقي، الذي تحل اليوم 27 يوليو، ذكرى رحيله، وعن أعمال ندم على تقديمها، قالت: ليس هناك فنانا لم يندم على عمل قدمه سواء داخل مصر أو خارجها، ووالدي ندم على مشاركته في فيلم أنا الدكتور ولم يكن يحبه على الطلاق.

رانيا فريد شوقي تحيي ذكري وفاة والدها

سبق، أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى وفاة والدها وحش الشاشة فريد شوقي، ونشرت فيديو يجمع أبرز صور الفنان من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة: " 26 عاما على رحيلك اتحرمت منك ومن حنيتك ودلعك وكنت أميرتك وماكنتش بشيل هم حاجة، لأنك كنت سندي وضهري وقوتي ومصدر العطاء والسعادة وحصن الأمان، وساعات بسأل نفسي لو كنت لسه عايش يا ترى أنا كنت همر بكل اللي حصل لي في حياتي الإجابة أكيد لأ.

واستكملت: “كنت دايما بتتكلم معايا وتقنعني وتنصحني وتحميني حتي من نفسي ولا تزعل مني أنت وحشتني أوي وأنا دايما بتكلم معاك حتى لو مش سامعني بس برتاح لما أفضفضلك طب عارف إيه اللي بيهون عليا فراقك حب جماهيرك وكلامهم عنك بكل حب وأصحابك والعائلة وأمي الله يرحمها حتى هي سبتني وراحتلك وناهد أختي راحتلك قبلها سنة قاسية أوي عليا يا بابا بحاول اتعايش وأهرب للشغل، وأنا حقيقي وحيدة من غيركم مفيش حاجة تعوض الأب والأم يارب قويني وصبرني”.

اخر اعمال رانيا فريد شوقي

وكان اخر اعمال رانيا فريد شوقي هي مسرحية «مش روميو وجوليت»، للمؤلف وليم شكسبير، وهي من إعداد المؤلف محمد السوري وصياغة الشاعر أمين حداد، وتلحين وتوزيع المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، ومن إخراج المخرج المسرحي عصام السيد، المسرحية من بطولة كل من الفنان ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة النجم على الحجار ممثلا، وعزت زين، وطه خليفة، وآخرون، مسلسل «أبوالعروسة 3»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، كارولين عزمي، ولاء الشريغ، صفاء الطوخي وأحمد صيام