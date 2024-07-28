نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المايو.. أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد أثناء عطلتها الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد علي مشاركة جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها من حمام السباحة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد أثناء اعطلتها الصيفية

وظهرت عائشة بن احمد بالصور في حمام السباحة وهي ترتدي مايوه، وتركت شعرها منسدلا، وظهرت دون مكياچ، لتبرز جمال ملامحها، مما نال إعجاب الكثير من الجمهور.

سبب هروب عائشة بن احمد من الزواج

ومن ناحية اخري، سبق وقالت عائشة خلال حوار لبرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، أنها تتهرب من الارتباط خوفًا من احتمالية جرح مشاعرها، قائلة: «أنا ست جبانة في الحب، وبهرب لما بحس إن ممكن انهزم.. ممكن أحارب لأجل أي شيء إلا الحب، أنا بمشي عشان أحمي نفسي قبل ما تحصل كارثة.. مش عاوزة أتعب.. أول ما أحس أن الدنيا مش هتظبط أو هتوجع بمشي.. بخاف على نفسي ومشاعري أوي، بس في حياتي العادية شجاعة».

واوضحت سبب هروبها وإمكانية مقاومتها لهذا الشعور، قالت: «بهرب خوفا من إني أتوجع أو تحصل لي حاجة أو خيبة أمل أو هو يؤذيني.. مبديش فرصة أصلا للشخص اللي قدامي.. وحكمت على علاقات كتير بالفشل من قبل ما ادخلها، أنا ست جبانة وبخاف على نفسي زيادة عن اللزوم.. حتى الآن مقابلتش اللي يقدر يكسر الخوف ده عندي.. معنديش تروما بس أنا جبانة أوي في الارتباط».

أحدث اعمال عائشة بن احمد

وايضا انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لقائمة أبطال مسرحية "عملوها إزاي" التي تشارك بها في فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بدورته الثانية أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز، وهى المسرحية التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي انطلق في 11 يوليو الجاري ضمن المسرحيات التي تعرض بالمهرجان.

آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد

وكان آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد هو مسلسل “دون سابق إنذار”، من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي والمسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل،و ظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.