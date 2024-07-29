نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها، في بيروت بلبنان 11 أغسطس المقبل، ويشاركه الحفل المطرب آدم والفنانة رحمة رياض.

ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف مجز عة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “بيتكلم عليا، بيحسدوني، خسرت كل الناس، سهرت الليالي، يابخت ياللي صاحي الليل".

آخر أعمال جورج وسوف

وكان أخر أغاني جورج وسوف هي اغنية "نجم عالي"، في شهر سبتمبر 2023، الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديو هات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

كلمات أغنية "نجم عالي"

وتقول كلمات الأغنية: "عشان مش شبهكو بشد انتباهكو عشان قلبي طيب بتستغربوني مالكمش غالي وانا نجم عالي ما ينفعش أصلًا في يوم تعرفوني هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو انا تعبت منكو ومش هبقى منكو وده عشان قلوبكو ما فيش فيها خير انا ما انفعش ليكو ولا هليق عليكو ايمتى الصغير بيليق عالكبير هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيوو لا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو".