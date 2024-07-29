نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يحتفل بعيد ميلاد ابنته ماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الملحن محمد رحيم بعيد ميلاد نجلته من خلال صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام "

كتب معلقا:'عيد سعيد يا اغلى واحلى وأجمل ماس في الدنيا ربنا يخليكي ليا يا أحلى حد في العالم.

تصدر اسم الملحن محمد رحيم خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وموقع التغريدات إكس و ذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مما أدي إلى نقله إلي المستشفي على الفور.

وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رحيم والذي كشف لنا عن آخر تطورات الصحية قائلًا “ الحمد الله حصلى ذبحة صدرية واتنقلت على المستشفي فورًا ودخلت العناية المركزة وعملت عملية قسطرة بالقلب ”

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد رحيم أغنية “ الساحل الشمالي ” التي كانت بالتعاون مع الفنان محمد منير والفنانة ميريام فارس "