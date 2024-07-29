المشهد المنتظر.. الحلقة 38 من الوصفة السحرية تحقق مطلب الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت الحلقة ال38 ملطب الجماهير، الذي طالب بسمة داوود "نهلة" خلال أكثر من حلقة أن تكون واعية أكثر من ذلك لاستفزازهم من عدم كشفها خيانة زوجها.

مشهد مواجهة مليئ بالمشاعر



وظهرت نهلة خلال أحداث الحلقة في مشهد مواجهة يجمعها بزوجها "أمجد " الذي يجسد دوره إسلام جمال بعد اكتشافها بخيانته لها والزواج عليها، وظهرت بشخصية قوية مليئة بالمشاعر والبكاء بخلاف شخصيتها في الحلقات الأولى وطلبت الطلاق منه.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية





مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها



أبطال مسلسل الوصفة السحرية





ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي آخر أعمال بسمة داوود؟



وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.