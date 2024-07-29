نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... علي الحجار يحيي أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في الإسكندرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم على الحجار مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى بالأسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي،

حيث شارك "علي" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" يا اسكندرية والحب تاني.. ع البحر الأبيض المعجباني الجمعة ٢٣ أغسطس بمكتبة الإسكندرية".



تعليقات الجمهور على منشور علي الحجار

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال علي الحجار



والجدير بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار أغنية من فوقنا من سابع سماء التي تضامن من خلالها مع القضية الفلسطينية، بالتعاون مع باقة كبيرة من صناع الموسيقي.



وجاءت كلمات أغنية من فوقنا من سابع سماء الآتي: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين.