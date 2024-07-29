نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي.. أنغام تحصد إشادة الجمهور والنقاد بأغنيتها الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حققت الفنانة أنغام نجاحًا كبيرًا مع أغنيتها الجديدة التي ألحنها عزيز الشافعي،والتي تحمل اسم "بنعمل حاجات"،

حيث أشاد البعض بالألحان المميزة والأداء الرائع للفنانة. وأكد المتابعون أن هذه الأغنية تؤكد موهبة أنغام وقدرتها على إبهار الجمهور بأعمالها الغنائية المتميزة. ويأتي هذا النجاح ليضاف إلى سجل أعمال أنغام الناجحة والتي حظيت بإعجاب الجمهور والنقاد على مدار مسيرتها الفنية المتميزة.



وحرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن مشاركة جمهوره بفيديو جديد للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" بنعمل حاجات جديدي مع العظيمة أنغام بعد سانده عليك، حالة خاصة جدا، حتة ناقصة، نفضل نرقص وغيرهم.

وأضاف:" أغنية "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، ميكس وماستر طارق مدكور، توزيع خالد سليمان".



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بنعمل حاجات.. حاجات مش شبھنا

وما تلیقش بینا.. وتبقى في ماضینا

وكل اللي فات.. ده محسوب علینا

ونبكي ساعات.. دموع ندمانین

ویدوبك یومین.. بننسي ندمنا

ونغیر كلامنا.. ونعید اللي فات

في رحلة حیاتنا

نقابل في ناس.. ونفارق في ناس..

و ده ساب وراه.. مواجع وآه.. وده ساب محبة.. لكن بعد حبة

بیوجع قلوبنا.. عشان حبیناه

ومین فینا عاش.. وما طغلطش غلطة

بیدفع تمنھا.. بیندم عشانھا

وتفضل جراحه.. بتنزف مكانھا

وماشیة السنین.. ونمشي معاھا

متاھة لمتاھة.. على نفس حالنا

ویاما حاولنا.. وما فهمنهاش