نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة..تامر حسني يعلق على إصرار الجمهور طرح "يا نهار أبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب الجمهور من تامر حسني مرارً طرح أغنية "يا نهار أبيض" وذلك بعد غناء كوبليهات منها في حفلاته، وهو ما شوق الجمهور للأغنية.



تعليق تامر حسني على إصرار الجمهور بطرح الأغنية



وطالب الجمهور من تامر حسني طرح الأغنية الذين ينتظرونها بفارغ الصبر ومازحت إحدى صفحات جمهور تامر بأنها تطلب منه الأغنية ببيان عاجل وهو ما جعل تامر يرد عليهم معلقًا:"يا باشا اتقل تاخد حاجة أصيلة، ده انتو حبايب قلبي ".



موعد طرح يا نهار أبيض

كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن موعد طرح أغنية "يانهار أبيض" الذي طالب الجمهور بطرحها منذ وقت طويل، ونشر المالكي من خلال خاصية إستوري فيديو لختام حفل العلمين بكوبليه من هذه الأغنية، معلقًا: "يا نهار أبيض، قريبًا خلال أيام ".

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي