بقالك قلب.. أنغام تطرح أغنية جديدة بتوقيع الراحل رياض الهمشري

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت أنغام أغنية جديدة ضمن ألبومها "تيجي نسيب" وتحمل الأغنية اسم "بقالك قلب" من كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشرى الذي رحل منذ 17 عاما، وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

كلمات الأغنية



وبقالك قلب وبقیت بتحب والله فرحتلك لو فعلا فقت بصراحة زھقت مبقتش بحنلك قول للزمان یرجع من تاني یمكن یومھا، عذابي یروح مجروح ده ایھ محتاج لحناني واداویك منین وانا كلي جروح وبقالك قلب، انا وانت خلاص مبقاش في حاجة ھتجمعنا وبقینا سراب وحكایة سیرتھا بتوجعنا ولا ھبكي علیك ولا تبكي عشاني.



تفاصيل ألبوم تيجي نسيب



يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.



آخر أعمال الفنانة أنغام



كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".