الليلة.. رامي صبري يطرح أغنتيه الجديدة من ألبومة "أنا جامد كده كده"

القاهرة - محمد ابراهيم - يطرح المطرب رامي صبري اليوم الأثنين، أغنيته الجديدة التي تحمل تحمل اسم "كنا معدين" من ألبومة "أنا جامد كده كده"، وذلك عبر قناتية الشهير "يوتيوب".

وفي نفس السياق روج المطرب رامي صبري عن أغنيته الجديدة "كنا معدين"، عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر رامي صبري بوستر الأغنية وعلق عليها قائلا: "كنا معديين بكره الساعة 6 مساءً على جميع منصات الاستماع".

ألبوم أنا جامد كده كده

يضم ألبوم "أنا جامد كده كده" عددًا من الأغاني، منها "أنا جامد كده كده"، "كنا معدين"، "مبتحمليش كتير"، "على بالي"، "كداب"، و"فيها إيه"، والأغنية الرسمية للألبوم تحمل نفس اسمه، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.