نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1 أغسطس.. رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفلا غنائيا، بمشاركة الفنانة إليسا ضمن موسم حفلات جدة، ومن المقرر إقامتها يوم 1 من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري مجموعة من اغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: “يمكن خير، لما بيوحشني، غالي، إنتي جنان، حياتي مش تمام، تعالي، عيونه لما قابلوني”.

أخر أعمال رامي صبري

ومن ناحية أخرى كانت آخر الكليبات الغنائية التي قام بطرحها الفنان رامي صبري هو فيديو كليب عنوان "على بالي" وقام بطرحه منذ أيام عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت تفاعلا جماهيريا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية: “على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عمر وعدى وإنت بعيد وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد وحياتي مش لاقي لها أي جديد طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك بقى هان على قلبك اللي بينا وراح خذت الحنين ومشيت سايب لي جراح مين اللي عايش في الفراق مرتاح أنا ليل وصباح مستني ألاقيك لا عتاب يرجّع لي اللي راح ولا لوم من يوم فراقنا وظهري بقى مقسوم وأديني حسب في السنين باليوم وبنام وبقوم فاكر لياليك”.